كيف يخرج المسلم كل ليلة من سلك الغافلين؟.. احرص على هذه العشر

كيف يخرج المسلم كل ليلة من سلك الغافلين؟.. أوضح الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أسباب النجاة من أن يكتب المرء من الغافلين والعمل الذي يجعلك من القانتين.

كيف يخرج المسلم كل ليلة من سلك الغافلين؟

وقال مرزوق في بيانه سؤال كيف يخرج المسلم كل ليلة من سلك الغافلين؟، وماذا يفعل حتى يكتبه الله من القانتين؟، إن المسلم يخرج من سلك الغافلين بقراءته كل ليلة عشر آيات، ويكتب من القانتين إذا قرأ كل ليلة مائة آية من القرآن الكريم.

واستدل بما جاء عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة) رواه الدارمي وهو حديث صحيح سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 644 .

وتابع: أقل ما يخرج المسلم من الغفلة أن يقرأ كل ليلة عشر أيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ) رواه الحاكم وهو حديث صحيح لغيره، صحيح الترغيب رقم ١٤٣٦ .

وحول ماذا يفعل الأمي الذي لا يحفظ إلا قصار السور ؟، قال يستطيع أن يقرأ قبل النوم ( قل هو الله أحد ) إلى آخرها ٢٥ مرة لأن السورة الكريمة ٤ آيات × ٢٥ = ١٠٠ آية، موضحا أن تكرير السورة الكريمة وارد في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأكمل: من أعظم الفوائد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة) رواه أحمد وهو حديث صحيح انظر صحيح الجامع رقم ٦٤٧٢ الصحيحة ٥٨٩ .

كما بين العالم الأزهري التحصينات النبوية في الليل، ومن ذلك ما يلي:

قراءة سورة الملك كل ليلة لأنها تمنع عن قارئها كل ليلة عذاب القبر.

قراءة آية الكرسي لأنها تحفظ المسلم من الشياطين

قراءة سورة ( الكافرون ) لأنها براءة من الشرك، فكل ذلك ثابت عن المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم.