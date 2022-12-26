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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي فرج في الصدارة ومصطفى عسل ثانيا.. ترتيب التصنيف العالمي لرجال الإسكواش

مصطفى عسل
مصطفى عسل

أصدرت اليوم الاثنين رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش التصنيف الجديد للاعبين لشهر ديسمبر عبر الموقع الرسمي للرابطة PSA.

وشهد التصنيف استقرار علي فرج لاعب منتخب مصر ونادي وادي دجلة في المركز الأول، بينما تقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للمركز الثاني بدلًا من المركز الرابع في شهر نوفمبر.

وتقدم عسل في الترتيب بعد فوزه مؤخرا بلقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش وقبلها بطولة العالم للجامعات .

واحتل النيوزلندي بول كول المركز الثالث والإنجليزي محمد الشوربجي المركز الرابع والبيروفي دييجو إلياس المركز الخامس ثم مروان الشوربجي في المركز السادس وطارق مؤمن في المركز السابع ومازن هشام في المركز الثامن وفارس دسوقي في المركز التاسع والفرنسي فيكتور جروين في المركز العاشر وجاء يوسف سليمان في المركز الثاني عشر وكريم عبد الجواد في المركز السادس عشر ويوسف ابراهيم في المركز الثامن عشر.

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