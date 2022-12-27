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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإعدام يواجه عاطلا أنهى حياة زوجته في القليوبية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

جريمة مأساوية في محافظة القليوبية، شهدها أهالي قرية طنان التابعة لمركز قليوب، عقب  تخلص عاطل من زوجته بسبب مشادة كلامية بينهما، و قام الزوج المتهم بطعن زوجته عدة طعنات أودت بحياتها، وتركها في دمها دون إنقاذها،و أدعى لعدة ايام أن زوجته مريضة، وعند غياب المجني عليها، قامت اسرتها بالذهاب إلى منزلها ليكتشفوا الجريمة البشعة.

 

فى سياق متصل، تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا  يفيد تلقى رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب.
 

وبإجراء التحريات تبين العثور على جثة ربة منزل ، تبلغ من العمر 38 عاما بقرية طنان، دائرة المركز، قام زوجها بالتخلص من زوجته طعنا لشكه فى سلوكها.


و عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اقرا بارتكابه الواقعة ، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

 

العقوبة من القانون 

 

نص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن:" من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

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