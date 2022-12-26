الاء محمد: جزيرة الورد يستهدف المربع الذهبي في البطولة العربية لتنس الطاولة

أعربت الاء محمد قائد فريق جزيرة الورد عن سعادته بتحقيق الفوز علي لاعبة نادي الفتاة الكويتي في اولي الجولات ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة التي تستضيفها مصر علي صالة ٢ بإستاد القاهرة.

وأضافت آلاء في تصريحات لها اليوم: نثق في قدراتنا وتحقيق الفوز علي كل فرق المجموعة وهدفنا التواجد في المربع الذهبي للبطولة خصوصا وان مستوياتنا تسمح بتحقيق ميدالية .

وتابعت : مستوي الفرق المشاركة بالبطولة مرتفع ولكن نادي جزيرة الورد من افضل الفرق وسنحقق مركز يليق بالدعم الكبير الذي نحصل عليه من طارق عبدالهادي رئيس مجلس الإدارة وكذلك خبرة أشرف سليمان المدير الفني .

وتستضيف البطولة الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، ويشارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية وبمشاركة 6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

ويشارك نادي جزيرة الورد بفريق السيدات يضم كل من الاء سعد شعبان وفجر عادل شومان وفاطمة علاء ونيبال العيسوي.

ويتكون الجهاز الفني والإداري لنادي جزيرة الورد من أحمد العيسوي كرئيس للجهاز بالإضافة إلى أشرف سليمان مديرا فنيا ومحمد فايق مدرب عام ومحمود لاشين إداري للفريق.