برلماني يطالب بإعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية

تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، في شأن عدم إعادة تشكيل مجالس أمناء وآباء ومعلمين المدارس والإدارات التعليمية وعدم تفعيل دورها.

وأكد “ عبد العزيز” ، فى طلبه أن مجالس أمناء المدارس والإدارات التعليمية، تمثل طبقا لقانون التعليم أهمية كبيرة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، فضلا عن أنها تقوم على تحقيق التواصل بين الآباء والمعلمين وإدارة المدرسة وتحقيق الديمقراطية من أجل المشاركة في حل أي مشكلات تعيق العملية التعليمية.

وأضاف: ”حدد القانون والقرارات الوزارية المنظمة شروط لاستمرار اعضاء هذه المجالس في عضويتهم وكيفية اختيارهم و ممارستهم لاختصاصهم، لكنه ومنذ فترة طويلة لم يحدث إعادة تفعيل لهذه المجالس ولا إعادة تشكيلها رغم فقدان الكثير من أعضائها شروط عضويتهم الواردة في القانون أو القرارات الوزارية.