مشاكل كبيرة.. أكبر سفن أسطول بريطانيا تخضع لفترة إصلاح أكثر من إبحارها|فيديو

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن أكبر سفينة تابعة للبحرية البريطانية "برينس أوف ويلز" تخضع للإصلاح لمدة 270 يومًا، وهذه المدة أكبر مما قضته في الإبحار 267 يوما.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن "برينس أوف ويلز، وهي إحدى حاملتي طائرات في أسطول بريطانيا وأكبر سفينة في الأسطول البريطاني قبعت في حوض بناء السفن الاسكتلندي”.

وتتمثل أحدث مشاكلها في عمود المروحة وهي ضمن سلسلة من المشكلات الفنية التي أصابت السفينة منذ أن تم تشغيلها في البحرية الملكية قبل ثلاث سنوات.

وتبلغ تكلفة الناقلة الأساسية 3.2 مليار جنيه إسترليني.

ويبلغ طول الحاملة 284 مترًا وبوزن 65 ألف طن، وسرعة قصوى 25 عقدة بحرية.