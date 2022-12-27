أعلى سعر للدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء 27-12-2022

شهدت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء ، حالة من الاستقرار، وفقا لآخر تحديث للأسعار في البنوك، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).



أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

