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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف عن خطر يهدد دول الاتحاد السوفيتي السابقة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن دول ما بعد الاتحاد السوفيتي تواجه عددا متزايدا من التهديدات الخارجية لأمنها.

كما اعترف بأنه على الرغم من أن الجهات الفاعلة الإقليمية لديها أحيانًا آراء مختلفة، إلا أنها مستعدة للتعاون لحل أي نزاعات.

وأدلى بوتين بتصريحاته في قمة تقليدية غير رسمية لزعماء كومنولث الدول المستقلة في سان بطرسبرج.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذا الجلوس في “حلقة ودية” هو دليل على استعداد أعضاء رابطة الدول المستقلة للتعاون “بروح الشراكة الاستراتيجية الحقيقية والمنفعة المتبادلة واحترام مصالح جميع البلدان”.

وسلط بوتين الضوء على الدور الذي تلعبه رابطة الدول المستقلة في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال: “لسوء الحظ ، فإن التحديات والتهديدات في هذا المجال، القادمة بشكل أساسي من الخارج، تتزايد كل عام”.

وأضاف أن وكالات استخبارات رابطة الدول المستقلة والمؤسسات الأمنية الأخرى تشارك في “اتصالات وثيقة”.

واعترف بوتين بأن أعضاء رابطة الدول المستقلة يجدون أنفسهم أحيانًا في خلاف.

وقال: “مع ذلك، فإن الشيء الرئيسي هو أننا مستعدون وراغبون في التعاون. حتى في حالة ظهور أي مشاكل، فإننا نسعى جاهدين لحلها بأنفسنا، معًا، مع تقديم المساعدة والوساطة لبعضنا البعض”.

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وبحسب الزعيم الروسي، فإن تعميق التعاون بين أعضاء رابطة الدول المستقلة “يتماشى مع المصالح الأساسية لشعوب بلداننا”، حيث يساعد في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مع الإسهام في الأمن الإقليمي.

وأشار بوتين إلى أن أعضاء رابطة الدول المستقلة متماسكون بشدة من الناحية الثقافية والتاريخية، حيث تعتبر اللغة الروسية “قوة موحدة قوية، تجمع بين دولنا متعددة الجنسيات”.

تأتي تصريحات الرئيس بعد اجتماع في سبتمبر  مع رؤساء الأجهزة الأمنية لرابطة الدول المستقلة، اتهم خلاله الغرب بـ”وضع سيناريوهات للتحريض على صراعات جديدة” في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي في محاولة لاتباع سياسة الإملاء في جميع المجالات”، واستشهد بنزاع أوكرانيا كمثال على هذه الجهود.

بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين روسيا الاتحاد السوفياتي كومنولث الدول المستقلة

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