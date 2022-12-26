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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يوقع مرسوما بشأن منح جواز السفر الروسي لسكان المناطق الجديدة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، مرسوماً بشأن إجراءات التقدم بطلب الحصول على جواز سفر روسي لسكان المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا انضمامها في سبتمبر.

وقالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، إن القرار يدخل حيّز التنفيذ بدءاً من الاثنين، ويسمح لسكان دونيتسك، ولوجانسك، وزابوريجيا، وخيرسون، بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر روسي، مع مراعاة إعلان عدم رغبتهم في حمل الجنسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس السابق، دميتري مدفيديف، في منصب جديد، منصب النائب الأول لرئيس اللجنة العسكرية الصناعية، وفقًا للمرسوم الذي نشرته الحكومة.

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وأدخل المرسوم الذي وقعه بوتين تغييرات على اللجنة الصناعية العسكرية وأدرج مدفيديف، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، كنائب أول لرئيس المجلس.

ولجنة الصناعة العسكرية هي هيئة دائمة تم إنشاؤها لضمان تنفيذ سياسة الدولة في مجال المجمع الصناعي العسكري، والدعم العسكري التقني للدفاع والأمن القومي وإنفاذ القانون، وفقًا لموقع الحكومة على الإنترنت.

والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو رئيس اللجنة.

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