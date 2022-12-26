رئيس الوزراء الكندي يحذر: عام مقبل صعب مع توجه البلاد نحو الركود

وجه رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، تحذيرا للكنديين بأن العام المقبل سيكون صعبا، مع تزايد المؤشرات على أن كندا قد تتجه نحو الركود.

وفي تقييم لصندوق النقد الدولي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، حذرت الوكالة المالية العالمية من أن كندا معرضة لخطر الانزلاق إلى "ركود معتدل"، على الرغم من تفوقها على نظيراتها في مجموعة السبع.

يأتي التحذير بعد سنوات من الاضطرابات الاقتصادية العالمية - نتيجة لعدة عوامل متصادمة، بما في ذلك عمليات إغلاق الجائحة وفوضى سلسلة التوريد، وحرب روسيا في أوكرانيا.

في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة الناتج عن ذلك، والتضخم المتضخم وتكاليف المعيشة المرتفعة للغاية قد أثرت على الحسابات المصرفية للكنديين في عام 2022، لا يبدو عام 2023 أفضل حالا، حسبما قال رئيس الوزراء الكندي لشبكة "جلوبال نيوز".

وقال ترودو إن الكنديين "يمرون" العام المقبل إذا ظلوا متماسكين، وأشار إلى ما وصفه بـ "الدعم المباشر للكنديين" من الحكومة. وأضاف ترودو: "الشتاء القادم سيكون قاسياً على الناس، وهذا هو المكان الذي نحتاج فيه لمواصلة التعاون". لكنه تراجع عن فكرة تنفيذ الدعم على النطاق الذي قدمته الحكومة خلال جائحة كوفيد-19. وقال ترودو إن أي دعم يجب أن يكون "مستهدفًا" لتجنب زيادة التضخم إلى مستوى أعلى.

كانت الحرب الروسية في أوكرانيا أحد المصادر المستمرة للألم الاقتصادي حول العالم. وبين تأثيره على سلاسل التوريد وقرار موسكو بالضغط على إمدادات الطاقة في أوروبا، يؤجج الصراع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم ويواصل تحدي سلاسل التوريد، لا سيما في مجال الطاقة والغذاء.

وقال ترودو "نعلم أنه على الرغم من كل التحديات التي يواجهها الكنديون مع التضخم وأسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة، فإن الوضع أسوأ بكثير في أوروبا وهو أسوأ بكثير بالنسبة للأوكرانيين".