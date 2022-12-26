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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل مشروع تشغيل ألف طالب وزراعة 1000 شجرة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان مشروع تشغيل الألف طالب في المرحلة الأولي بكليات الحاسبات و الذكاء الإصطناعى، والصيدلة، والتكنولوجيا و التعليم، والتجارة وإدارة الأعمال .

يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومحمد ناصر أمين عام الجامعة، وإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وراشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق اسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.

ويستهدف المشروع مشاركة طلاب الجامعة فى تجميل كليات الجامعة بالإضافة إلى زراعة ١٠٠٠ شجرة في المرحلة القادمة، والمشاركة فى أعمال الصيانة (النجارة و الكهرباء و النقاشة )، طبقا لتوجيهات والاستفادة من  قدرات الشباب الإبداعية فى تجميل الجامعة والمشاركة فى تنفيذ مبادرة تحضر للأخضر.

وتضمنت خطة المشروع بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تهيئة معامل الكلية لتكون مؤهلة لاستقبال الطلاب ، وتجهيز أجهزة الكومبيوتر وأجهزة العرض، التأكد من سلامة الأجهزة، التأكد من عمل المقابس الموجودة بالمعامل، تشجير وزراعة المساحات الطينية فى الكلية، تنظيف التربة من أي نفايات، تجهيز التربة لاستقبال النباتات والأشجار، زراعة شتلات وغيرها من النباتات في التربة، تهيئة مصلى السيدات والرجال وتنظيف المسجد بالكامل، وإعادة ترتيب سجادات الصلاة ، تنظيف و ترتيب المكتبات بداخل كل مسجد، تجهيز وطلاء جدران الكلية، تغيير المقابس الكهربائية وتحديد التالف منها والتأكد من سلامة الباقى، تغيير المصابيح الكهربائية بالكلية، دهان الأرصفة المحيطة بالكلية، إعداد مقاعد الكلية وتنظيمها والادراج وطلائها.

 

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