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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة فلسطينيين باختناق جراء اقتحامات للجيش الإسرائيلي

صدى البلد

أصيب شاب فلسطيني مساء اليوم، بعد اعتداء جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم عليه بالضرب خلال اقتحام الجيش قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم.


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن العديد من الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق لدى اقتحام جيش الاحتلال الغاشم وإطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع على الفلسطينيين.


وفي السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال الغاشم قرية بورين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وشرع بحملة دهم وتفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين.


من جانبها، ذكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن جيش الاحتلال الغاشم انتهك حقوق الطفولة الفلسطينية، وأقدم على فرض الإقامة الجبرية المنزلية لنحو 600 طفل في مدينة القدس المحتلة خلال العام الجاري.

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