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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقا: انكماش شديد بالسوق.. فيديو

السيارات
السيارات

أكد  اللواء حسين مصطفى  الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن  سوق السيارات منكمش انكماشا شديدا لكن مازالت حركة البيع والشراء مستمرة.

 

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وقال  حسين مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "هناك بعض السيارات تم الإفراج عنها مؤخرا من الموانيء المصرية".

وأضاف حسين مصطفى: "أحد أهم شروط الإفراج اجمركي هو دفع كامل قيمة الإفراج للحصول على الإفراج الجمركي النهائي".

وتايع حسيم مصطفى :"  مع بداية عام 2023 سوف يستمر عدم توفر السيارات في المعارض والأسواق  في ظل الطلب المتزايد على شراء السيارات وعدم حل الازمة العالمية ".

 وأكمل حسين مصطفى: "نحن في أزمة اقتصادية عالمية منعت استيراد السيارات منذ فبراير الماضي حتى الآن".

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