رئيس رابطة مصنعي السيارات سابقا: انكماش شديد بالسوق.. فيديو

أكد اللواء حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات منكمش انكماشا شديدا لكن مازالت حركة البيع والشراء مستمرة.

وقال حسين مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم": "هناك بعض السيارات تم الإفراج عنها مؤخرا من الموانيء المصرية".

وأضاف حسين مصطفى: "أحد أهم شروط الإفراج اجمركي هو دفع كامل قيمة الإفراج للحصول على الإفراج الجمركي النهائي".

وتايع حسيم مصطفى :" مع بداية عام 2023 سوف يستمر عدم توفر السيارات في المعارض والأسواق في ظل الطلب المتزايد على شراء السيارات وعدم حل الازمة العالمية ".

وأكمل حسين مصطفى: "نحن في أزمة اقتصادية عالمية منعت استيراد السيارات منذ فبراير الماضي حتى الآن".