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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: الإفراج عن 1.5 مليون طن أعلاف بـ800 مليون دولار خلال شهرين

الأعلاف
الأعلاف

أكد  أحمد العكازي، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، أن أسعار الأعلاف تأثرت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

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وقال “العكازي”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "وزارة الزراعة تسير على  استراتيجية لتوفير الأعلاف رغم الأزمات".

وأضاف "رؤية الاستراتيجية  قائمة على مجموعة من البرامج القومية ومنها البرنامج القومي لتنمية  المحاصيل الحقلية والأعلاف".

وأكمل "اجتماعات يومية مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة للإفراج عن الأعلاف أول بأول وتوفير التمويل اللازم لها".

ولفت إلى أنه "خلال نوفمبر  وديسمبر تم الإفراج عن 1.5 مليون طن من الذرة والصويا بقيمة 800 مليون دولار ".

الأعلاف الزراعة الذرة الصويا اخبار التوك شو

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