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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

القضاء يفصل اليوم في رشوة مفتش آثار إمبابة

صدى البلد

تصدر الدائرة 11 جنايات مركز إمبابة المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، اليوم، حكمها على  مفتش آثار إمبابة السابق وسيدة أعمال ومحام و6 آخرين لاتهامهم  في القضية  المعروفة ب رشوة آثار إمبابة،   وذلك لتقاضى الاول  1.150 مليون جنيه رشاوى من سيدة أعمال واضعة يد على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا، لجلسة 27 ديسمبر للنطق بالحكم.

 تفاصيل القضية 

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق أن مفتش الآثار تم ضبطه أثناء تقاضيه رشوة من سيدة أعمال والمحامي وباقي المتهمين، للاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 61 فدانا تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه، ومقابل استبعادها من إشراف وزارة الآثار عليها.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت معلومات تفيد الاتفاق بين مفتش آثار إمبابة والمتهمين، وتم ضبط المتهم أثناء تقاضيه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين، حيث فوجئ المتهمون بوجود رجال هيئة الرقابة الإدارية، وتم التحفظ على المتهمين والأوراق التي تثبت الواقعة، وكذلك المستندات التي تثبت وجود شواهد أثرية فى قطعة الأرض.

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