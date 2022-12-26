رئيس هيئة السكة الحديد: تعاقدنا على 7 قطارات نوم جديدة

قال المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه تم إنفاق 87 مليار جنيه لتطوير المنظومة، والدولة أسقطت ديون الهيئة المقدرة بـ 80 مليار جنيه، والآن الهيئة وصلت لمرحلة التعادل بين الإنفاق والعائد، والعام المقبل نتوقع تحقيق مكاسب.

وأضاف عامر ، خلال حوارة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية etc اليوم الإثنين، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر كانت تعاني السنوات الأخيرة من نقص في العمالة، والرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على إضافة ألف فني في السكة الحديد بسبب العجز الشديد.



وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن الخدمة في قطار النوم بها بعض القصور ونحاول معالجة الأمر باستدعاء القطاع الخاص، موضحًا أن القطارات ستكون مملوكة لهيئة السكة الحديد والإدارة ستكون للقطاع الخاص.

وتابع: "قطارات الـ vip دخلت السكة الحديد عام 2015، مشيرا الى أن هيئة السكة الحديد تعاقدت على 7 قطارات نوم جديدة، موضحًا أن التسعير سيكون مشترك بين الهيئة والشركة الخاصة .