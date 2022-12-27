عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرض يوم الجمعة المقبل بالسعودية.. أحمد عز يتصدر بوستر مسرحية هادي فلانتين

بوستر هادي فلانتين
بوستر هادي فلانتين

يستعد النجم أحمد عز، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لانطلاق عروض مسرحيته الجديدة «هادي فلانتين» ضمن فعاليات موسم الرياض، تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب.

هادي فلانتين

هادي فلانتين تنطلق 30 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 3 يناير، وكشف «عز» عن بوستر المسرحية ويظهر فيه بمشاركة كل نجوم المسرحية.

 

أحمد عز يعد أهم نجم سينمائي في عام 2022، حيث نجح في تحقيق أعلى إيراد في تاريح السينما المصرية بفيلمه «كيرة والجن» الذي وصل إلى 120 مليون جنيه، وكذلك حقق فيلمه «الجريمة» في بداية العام إيرادات 34 مليون جنيه.

 

«كيرة والجن» تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

 

كان أحمد عز قام مؤخرًا ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.

احمد عز هادي فلانتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

استغل عمله سائقا معها.. القبض على المتهم بقتل سيدة العمل الخيري بالبحيرة

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

موضوعات متعلقة

زواج طارق العريان ونيكول سعفان.. بعد عامين من طلاق أصالة

برومو وبينا معاد يخطف الأضواء والعرض رأس السنة على شاشة dmc

بروفات ترابيزة لنجوم فيلم "لف وارجع تاني" والتصوير أول يناير.. صور

لأول مرة.. لطيفة في سهرة بموسم الرياض ليلة رأس السنة

عمرو يوسف وكندة وإياد نصار.. أبرز الحضور في عزاء والد جومانا مراد

أول تعليق من نجل أحمد شيبة بعد سقوط بلكونة على سيارة شقيقه

يمكن خير .. رامي صبري يطرح أحدث أغانيه | فيديو

الموسيقيين تكشف حقيقة إلغاء حفل سعد لمجرد في شرم الشيخ

ترشيحاتنا

حكم المسح على الكُم والشراب بسبب برودة الجو .. أمين الإفتاء يحسم الجدل

تعرض يوم الجمعة المقبل بالسعودية.. أحمد عز يتصدر بوستر مسرحية هادي فلانتين

زلزال الهواتف الذكية القادم.. كل التفاصيل عن OnePlus 11

ماذا حدث فى محل "الصاغة" بأسوان ؟..اصوات الزغاريد تحولت لصراخ..مات الجواهرجى

عاجل.. رد رسمي من البنك الأهلي عن طرح شهادات بفائدة مرتفعة

تهديد صريح لـ أوكرانيا .. لافروف: جيش روسيا سيتدخل في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 13 سنة.. امرأة في حالة حرجة بسبب لدغة بعوضة

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 أيام إجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ