تعرض يوم الجمعة المقبل بالسعودية.. أحمد عز يتصدر بوستر مسرحية هادي فلانتين

يستعد النجم أحمد عز، للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لانطلاق عروض مسرحيته الجديدة «هادي فلانتين» ضمن فعاليات موسم الرياض، تأليف وإخراج محمد محمدي، ويشاركه البطولة كل من تارا عماد في ثاني تعاون بينهما على خشبة المسرح، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب.

هادي فلانتين

هادي فلانتين تنطلق 30 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 3 يناير، وكشف «عز» عن بوستر المسرحية ويظهر فيه بمشاركة كل نجوم المسرحية.

أحمد عز يعد أهم نجم سينمائي في عام 2022، حيث نجح في تحقيق أعلى إيراد في تاريح السينما المصرية بفيلمه «كيرة والجن» الذي وصل إلى 120 مليون جنيه، وكذلك حقق فيلمه «الجريمة» في بداية العام إيرادات 34 مليون جنيه.

«كيرة والجن» تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول.

كان أحمد عز قام مؤخرًا ببطولة مسرحية «علاء الدين» على خشبة مسرح كايرو شو، وهي عمل مسرحي استعراضي كوميدي بطولة محمد ثروت، وتارا عماد وسامي مغاوري، وهشام اسماعيل، وكريم عفيفي، ومحمد جمعة، ومن إخراج مجدي الهواري.