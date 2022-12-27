مصطفى منصور يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث بسيارته

كشف الفنان مصطفى منصور في تصريح خاص ل صدى البلد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث بسيارته .

وقال مصطفى منصور :" الحمد لله صحتي جيدة ولم يصبني اي مكروة والسيارة هي التي تهشم الجزء الامامي بها بعد تعرضي لحادث".

تابع :" اشكر مكل من سألوا عني ، وسعيد بهذا الكم من حب الناس".

حادث مصطفى منصور:

نشر الفنان مصطفى منصور، صورا عبر صفحته على موقع التاصل الاجتماعى فيسبوك لسيارته وهى مهشمة حيث تعرض إلى حادث سير.

وعلق مصطفى منصور: “قدر الله وما شاء فعل”، وظهرت سيارته فى الصور التى نشرها وهى محطمة من الجهة الأمامية.

وتلقى مصطفى منصورـ عدد كبير من التعليقات التى تحاول الاطمئنان عليه، حيث أكد لمتابعيه عدم إصابته بأى مكروه.

وقال الفنان مصطفي منصور: "عملت وأنا صغير فى الصف الخامس الابتدائي بمجال التمثيل حوالي 12 مسلسلاً وكنت باخد 25 جنيه".

وأضاف "منصور" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير: "كنت أقابل صعوبات مع أهلي ولكنهم كانوا يرونني أحب المجال، حتي بدأت أعمل فى المسرحيات".

كما كشف الفنان مصطفي منصور، كواليس دخوله عالم الفن، قائلا: إنه بدأ مجال التمثيل بالتقليد، معقبا: "وانا صغير كنت بقلد المدرسين لوحدي من غير حاجة".

وأضاف "منصور" خلال حواره مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن تقليد الزعيم عادل إمام كان المدخل الرئيسي لدخوله الفن، موضحا أنه يحبه جدا، وكان يقلده فى كل شئ، والسبب هو مشاهدته لمسرحية مدرسة المشاغبين.

وتابع: "حبيت دور بهجت الأباصيري وبدأت أعمل شخصيته فى مدرستي، حتي بدأت بالتقليد، وبدأت أعمل أدوار معينة وكانت مرحلة صعبة فى حياتي"، لافتا: "كنت بروح قهوة فى وسط البلد كان بيكون فيها أدوار لمسلسلات".