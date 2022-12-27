ماذا حدث فى محل "الصاغة" بأسوان ؟..اصوات الزغاريد تحولت لصراخ..مات الجواهرجى

تحولت أصوات الزغاريد فجأة الى صراخ ، ترك الجميع العروس وتوجهوا إلى حيث تسيل دماء الشاب الملقى على الأرض ، لكن محاولاتهم جاءت متأخرة وفارق الشاب الحياة فى الحال .

واقعة حزينة شهدتها مدينة إدفو بأسوان مساء أمس ..حضر الشاب وعروسه الى أحد محال المشغولات الذهبية بمدينة إدفو ، وكان بصحبتهما أهل العروسين ، لشراء الشبكة .

كانت الأمور تسير بشكل طبيعى ، صاحب المحل يقدم أفضل ما لديه من مشغولات ذهبية للعروس للاختيار بينهم ، وسط ترقب من الحضور ، وبعد دقائق انطلقت اصوات الزغاريد ، وتبعها طلقات الرصاص ابتهاجا بشراء الشبكة ، لكن كان للقدر كلمة اخرى .

تحولت إحدى الرصاصات الطائشة الى صدر صاحب محل المشغولات الذهبية، اودت بحياته فى الحال رغم محاولات انقاذه لتبدا النيابة فى تحقيقاتها مع المتهم .

تفاصيل الواقعة

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوفاة شاب في محل عمله لبيع المشغولات الذهبية بمنطقة الذهب بادفو، إثر إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية فرحاً لشراء "الشبكة" ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.