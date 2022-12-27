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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ابعد عن القلق.. تخلص من إزعاج واتساب WhatsApp بهذه الخطوات

تخلص من إزعاج واتساب
تخلص من إزعاج واتساب WhatsApp  بهذه الخطوات

تسبب مجتمعات الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp إزعاجا كبيرا للمستخدمين بسبب احتوائها على عدد كبير من الأعضاء الذين يقومون بإرسال العديد من الصور ومقاطع الفيديو وعشرات الرسائل بشكل يومي. 

وتمكنك مجتمعات واتساب WhatsApp Communities من إنشاء مجموعات بناءً على اهتمامات مماثلة، مع دعوة المزيد من الأشخاص إليها، بينما تتيح مجموعات واتساب للمستخدمين الانضمام إلى محادثة واحدة في كل مرة. 

وبحسب موقع India Today فإنه يمكنك التخلص من إزعاج هذه المجتمعات، عبر إلغاء تنشيط مجتمعات واتساب لجميع الأعضاء إذا كنت أنت منشئ المنتدى أو المجتمع، حيث يؤدي إلغاء تنشيط المجتمع إلى قطع اتصالك أنت والأعضاء الآخرين بجميع مجموعاته. 

وستظل المجموعات موجودة ويمكن العثور عليها ضمن علامة التبويب الدردشات، ويمكن تعطيل مثل هذه المجتمعات من خلال عدد من الخطوات البسيطة، حيث لن يتمكن أي شخص من إرسال رسائل أخرى. 

كيفية تعطيل مجتمعات واتساب WhatsApp Communities :


1: افتح مجتمع WhatsApp على هاتفك.

 2: ثم اضغط على اسم المجتمع وانتقل لأسفل إلى إلغاء تنشيط المجتمع.

 3: اضغط على متابعة.

 4: أخيرًا ، اضغط على DEACTIVATE.

 

كما يمكنك كتم  الإشعارات الخاصة بشخص ما في مجتمع واتساب على حدة بدون حظره من خلال هذه الخطوات : 

 

كيفية كتم صوت شخص ما على واتساب للأبد وأرشفة محادثته

 

قم بتحديث تطبيق واتساب WhatsApp

افتح  الرسائل

حدد جهة الاتصال المزعجة، ويمكنك اختيار أي عدد تريده.

بالنسبة لهواتف أندرويد ، اضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال وانقر على السهم لأسفل، وفي الجزء العلوي من الشاشة، أما بالنسبة لهواتف آيفون ، إما أن تقوم بالتمرير إلى اليسار أو الضغط لفترة طويلة على جهة الاتصال والنقر على خيار الأرشفة.

على كل من هواتف آيفون وأندرويد ، يمكن الوصول إلى جهات اتصال الأرشيف بنقرة واحدة أو إخراجها من الأرشيف.

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