محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من 70% من المرحلة الأولى لحياة كريمة.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الشتاء بدأت متأخر هذا العام.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الطقس متنوع في مراكز المحافظة، وبعض المراكز الساحلية تشتد بها الأحوال الجوية".

وتحدث عن مشروعات حياة كريمة في المحافظة، قائلا: "المبادرة بدأت في مركز مطوبس خلال المرحلة الأولى والذي يمثل 10% من سكان المحافظة".

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،: "تم البدء في كل المرافق سواء المياه أو الغاز أو الكهرباء فضلا عن الانترنت فائق السرعة والمجمعات الخدمية المتعددة"، مؤكدا: "المجمع الحكومي الموحد يشمل جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن".

وأوضح: "مجمع الخدمات يضم كافة الخدمات مثل الزراعية والشهر العقاري وغيرها من الخدمات"، مضيفا: "مركز مطوبس يتميز بوجود منطقة صناعية لذلك هناك فرص عمل متوفر للشباب"، لافتا: "تم ربط التعليم الفني بالمنطقة الصناعية لتوفير التدريبات العملية للأزمة".

واسترسل أنه تم إنشاء 25 مركز شباب لممارسة الرياضة وباقي الأنشطة الرياضية، فضلا عن العديد من محطات الصرف والمياه والغاز الطبيعي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل مركز مطوبس بنسبة تصل إلى 70%، مؤكدًا أن إنشاء مستشفى مركزي داخل المركز بقيمة 1.160 مليون جنيه.





