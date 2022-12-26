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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

سارة مكي
سارة مكي

استضافت سارة مكي طبيب الأسنان الدكتور أحمد منير استشاري زراعة الأسنان، للحديث عن أحدث عمليات زراعة الأسنان والتقويم، وتجميل الأسنان التي يلجأ إليها المشاهير وأيضا الأفراد لمعالجة عيوب ومشاكل الأسنان التي قد يعاني منها الكثيرين.

وتحدث أحمد منير، خلال لقاءه في برنامج "كوين ستايل"، المذاع على موقع صدى البلد الإخباري، عن أنواع التقويم وأيضا أسعار عمليات زراعة الأسنان والبدائل التجميلية الخاصة بالأسنان.

ويذاع برنامج “كوين ستايل” أسبوعيا يوم الخميس في تمام الثامنة مساءا، على موقع صدى البلد،  وتقدمه سارة مكي، حيث يختص بكل الأمور المتعلقة بالموضة والصحة والجمال أيضا، ويقدم البرنامج عدة نصائح لجمال المرأة وصحة الأفراد بشكل عام، من خلال استضافة متخصصين في هذا الشأن سواء أطباء متخصصة أو أصحاب دور الموضة والأزياء.

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كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

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