أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة النادي الأهلي حاليا ليست راضية عن أداء مارسيل كولر المدير الفني، وتسعى لتفادي الوقوع في أزمات مستقبلية قد تضر الفريق في مسيرته بالدوري المصري.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "الدنيا مقلوبة في النادي الأهلي رغم الصدارة، إدارة النادي تسعى لتلافي أي أزمات بأسرع وقت ممكن، الجميع غير راضٍ عن الجهاز الفني، والأصل حاليا للمشكلة في مارسيل كولر".

وأضاف: "منذ أيام قولت أنني صدمت في شخصية كولر، الذي ترك الأمور تتفاقم، ولم يقم بتثبيت التشكيل بحجة التدوير، ما يقوم به ارضاء اللاعبين كلها، فما يفعله ليس تدوير وغير موجود في كرة القدم، فهو يستجيب للاعبين (اللي بتقلب وشها)، عايز (الكل يتبسط) على حساب الفريق".

وأكمل: "قولنا ذلك مرارا وتكرارًا أن شادي حسين كان يسير بشكل جيد، وفجأة يجلس بعيدًا تماما عن الفريق تماما، وكل اللاعبين جلسوا على مقاعد البدلاء ما عدا الشناوي ومعلول".