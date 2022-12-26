عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع الحاجة نوال حسن

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران، تغطية خاصة عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدة نوال حسن، واستجابة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتلبية مطالبها بعد زيارتها.

شاهد الفيديو: 

في استجابةٍ سريعة توجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لزيارة نوال حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والذي تصادف تواجدها أثناء مرور سيادته صباح اليوم لافتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة، وتوقف سيادته للحديث معها،  ووجه سيادته بتنفيذ كافة احتياجاتها.

وبناء على تكليف الرئيس قام التحالف الوطني بزيارة نوال حيث تم إهدائها مجموعة من الاجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني، هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، هذا بالإضافة إلى تحقيق حلمها أيضًا لأداء رحلة عمرة، وجاري تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

شاهد الفيديو: 

الرئيس عبدالفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية محطة توليد الطاقة الثلاثية مجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء..الأهلى يطيح بـ 5 لاعبين في يناير

50 ألف جنيه حافز سنوي لكل أسرة مصرية ملتزمة بتحديد النسل |مقترح

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 يفقد 100 جنيه

كولر يُعيد هذا اللاعب إلى قائمة الأهلي في مواجهة سيراميكا

تعاملات دون حق.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار في يوم واحد

هنوفر الدولار.. والزواج بإذن لجنة والطلاق بالتوثيق.. 10 بشاير من الرئيس وموعد تنفيذها

لم يكن موجودا.. تفاصيل نشوب حريق فى شقة أحمد شوبير بالمهندسين

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

موضوعات متعلقة

انخفاض أسعار السلع والدولار .. ماذا يحدث بعد رفع الفائدة؟

مفاجأة في سعر الدولار وانهيار الذهب

احذروا من حالة الطقس.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض درجات الحرارة

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

انخفاض درجات الحرارة.. استعدوا لبرد شديد مع بداية الشتاء

ترشيحاتنا

مفاجأة.. كولر لم يبلغ إدارة الأهلي باحتياجاته من الصفقات الجديدة| تفاصيل

لن أفكر مرتين.. ميدو يكشف موقفه من تدريب الإسماعيلي

مفاجأة.. ارتداء ميسي البشت القطري بعد التتويج بكأس العالم متفق عليه

حكم تتبع عورات الناس وعيوبهم.. دار الإفتاء تحذر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد زواجهم الرابع.. 5 صور للاعب محمود تريزيجيه وزوجته

رتب نفسك لاستقبال العام الجديد.. 9 ايام أجازة في يناير المقبل

طريقة تحضير الكابتشينو زي الكافيهات

بعد رقصها بملهي ليلي بشكل هستيرى..5 صور لـ شيرين وحسام حبيب غير منتشرة

فيديو

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

يشارك من الشهر المقبل.. كيف يعود كهربا للملاعب دون دفع الغرامة/ فيديوجراف

صقيع وثلوج .. استمرار الطقس السيئ على السعودية لمدة أسبوع

محمد هنيدي: نبيل الجميل يهدف للضحك أولا وأتمنى عرضه في بغداد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ