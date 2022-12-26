جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران، تغطية خاصة عن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدة نوال حسن، واستجابة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتلبية مطالبها بعد زيارتها.

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في استجابةٍ سريعة توجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لزيارة نوال حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والذي تصادف تواجدها أثناء مرور سيادته صباح اليوم لافتتاح مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة، وتوقف سيادته للحديث معها، ووجه سيادته بتنفيذ كافة احتياجاتها.

وبناء على تكليف الرئيس قام التحالف الوطني بزيارة نوال حيث تم إهدائها مجموعة من الاجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني، هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، هذا بالإضافة إلى تحقيق حلمها أيضًا لأداء رحلة عمرة، وجاري تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.