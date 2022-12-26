محمد شبانة: ما يحدث في الأهلي غريب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ما يحدث حاليا داخل النادي الأهلي، غريب للغاية، على فريق بحجم وقيمة وجماهيرية المارد الأحمر.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "ما يحدث حاليا ليست بقيمة وجماهيرية النادي الأهلي، الفريق لا يقدم مستوى مطمئن، ومواجهته أمام أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي صعبة".

وأكد محمد شبانة أنه "يجب أن يرحل بيرسي تاو، عن الأهلي، ويتم التعاقد مع لاعبين أفضل منه، فما الأزمة في رحيله وضم ثنائي أجنبي لتدعيم صفوف المارد الأحمر في الموسم الجاري".

وأضاف محمد شبانة: "نادي النجم الساحلي رفض عرض الأهلي لأنه ماديا ضعيف، والأهلي ربط الصفقة بـ غرامة كوليبالي، لكن النجم الساحلي رفض، خصوصا أن اللاعب لديه عروض آخرى، ومن الوارد انتقاله لأي فريق في أوروبا".

وأردف: "إذا كانت الصفقة مفيدة للنادي الأهلي، فيجب عليهم إنجاز المهمة وحسم الصفقة وضم اللاعب، وعدم افتعال أزمة بسبب 100 ألف دولار".

واستطرد: "ما حدث ذكرني بمفاوضات الأهلي مع مارسينيو، والتي فشلت بسبب الأموال، وفي شهر يناير (كن أو تكن)، على إدارة النادي ابرام صفقات قوية ودعم صفوف الفريق".

وتابع شبانة: "الأهلي كان مستقر فنيا حتى مباراة السوبر المحلي، لكن كولر يواصل سلسلة (هدم) الفريق، في ظل عملية التغييرات الكثيرة في تشكيلة الأهلي، فماذا يفعل كولر (هو أنت فتوة)؟!".

وأكد: "كولر يعمل على إرضاء اللاعبين فقط، ولا يقوم بعمل تدوير بين اللاعبين، وعندما حاول إعادة الأمور لمسارها أمام سموحة، كان الفريق في حالة سيئة".