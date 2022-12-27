لا تشتريه.. هذا الهاتف هو الأغلى ثمنا وأقل قيمة في 2022 | تفاصيل

منذ فترة، أفادت عدة تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعاني من مشكلة كبيرة بسبب انخفاض كبير في مبيعات هاتف iPhone 14 Plus ، والذي جاء كبديل لهاتف iPhone mini صغير الحجم ، الأمر الذي اضطر الشركة لخفض إنتاجه لدرجة أن الشحنات الخاصة بشاشة الهاتف اقتربت من الصفر.

ويعد هاتف iPhone 14 Plus هو أحد هواتف سلسلة iPhone 14 الأربعة التي أطلقتها آبل هذا العام من الفئة الرائدة، والتي تعتبر الأغلى والأفضل من نوعها، ولكن كان الإقبال عليه ضعيفا للغاية بسبب عدم التحديثات التي قررت آبل حرمانه منها مع سعره المرتفع جدا وهو 800 دولار أمريكي في السوق العالمية.

وبحسب موقع Digital Trends فإنه من بين هواتف آيفون حصل iPhone 14 Plus تم تقييمه بأنه الأسوأ من الناحية التجارية، حيث فشل باكتسابه مكانًا في قائمة أسوأ أجهزة هواتف آيفون، حيث يعد هاتف باهظ الثمن مقارنة بالمواصفات التي حصل عليها.

وحصلت طرز iPhone 14 Pro Max وكذلك iPhone 14 Pro على أفضل الميزات بينما حصل iPhone 14 Plus على معدل تحديث ضعيف للشاشة وهو 60 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى معالج العام الماضي من آبل A15 Bionic .

وعند المقارنة فإن هاتف iPhone 14 Plus يخسر أمام مواصفات وإمكانات هاتفي iPhone 13 Pro ، وهاتف iPhone 13 Pro Max الذين تم إطلاقهما العام الماضي، كما أنه عند الرجوع إلى iPhone 12 Pro Max فإنك تحصل على جودة بناء أفضل وكاميرا إضافية، وهو أرخص بكثير.