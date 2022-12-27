محمد أبو هاشم: المجيب يقتضي الإقبال على الله بالدعاء والإلحاح في السؤال

عُقدت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الدعوي من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بمحافظة القاهرة اليوم الاثنين 26/ 12/ 2022م بعنوان: "من أسماء الله الحسنى .. المجيب".

حاضر في الفعالية، الدكتور محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد السلام إمام وخطيب مسجد سيدنا الحسين، وقدم له الأستاذ/ السيد صالح المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الدكتور ماهر الفرماوي قارئًا، والمبتهل الشيخ محمد عبد السلام مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور منتصف محمود مدير الإدارات بالمديرية، والدكتور محمود حلمي مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ أحمد محمود محمد علي مدير عام إدارة وسط القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.



وفي كلمته قدم الدكتور محمد أبو هاشم الشكر لمعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على مجهوداته التي يقوم بها، وكل ما تقدمه الوزارة من المواسم الثقافية ومجالس الإفتاء والمقارئ القرآنية وغيرها، مؤكدًا أن كل هذه المجالس تعود بالنفع على الأمة، كما بين أن اسم الله المجيب يرتبط بالدعاء وأن المجيب هو الذي يجيب دعاء الداعين، ويغيث الملهوفين، ويعطي السائلين، ويجيب المضطرين، قال(سبحانه): "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، مبينًا أن اسم الله (المجيب) يقتضي الإقبال عليه بالدعاء والسؤال بإخلاص، واليقين بأن الله (سبحانه) لا بد وأن يستجيب كما وعد، وأن إجابته للدعاء قد تكون معجلة، وقد تكون مدخرة له في الآخرة، وقد تكون لصرف سوء أو شر، ففي جميع الأحوال خير وعطاء وبركة، مختتما حديثه بأن أسباب إجابة الدعاء تكمن في اختيار الوقت والمكان مع الإخلاص لله في الدعاء، وإحضار القلب بين يدي الله، والحذر من أكل الحرام، والحرص أن يكون الملبس حلالا والمشرب حلالًا والمطعم حلالًا.



وفي كلمته أكد الدكتور مصطفى عبد السلام أن اسم الله (المجيب) يقتضي إجابته سبحانه دعوة الداعين، وسؤال السائلين، وإجابته (سبحانه وتعالى) نوعان: إجابة عامة للداعين: مهما كانوا، وأينما كانوا، وعلى كل حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق الصادق الذي لا يتخلَّف قال (سبحانه) عن استجابتِه للكفَّارِ في حالة الاضطرار: "فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ"، وثانيًا: إجابة خاصة: للمستجيبين له، المنقادين لشرعه قال (سبحانه): "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، وأن الاسم الجليل (المجيب) هو ملاذ كل آيسٍ وطامع، وسبيل كل سالك أو ضائع، فحين تضيق بهم السبل، وتتقطع بهم الأسباب، ويصُم الناس عنهم الآذان فإن بباب المجيب لا يغلق، وأن من الآثار المترتبة على معرفة هذا الاسم الجليل (المجيب) وفهمه فهما صحيحا تصحيحُ علاقة المسلم بربه، وأن يلجأ إليه وحده في السراء والضراء دون وسيط أو شفيع؛ قال (صلى الله عليه وسلم): "إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله"، مختتما حديثه بأن إجابة الدعاء تحتاج إلحاحا ويقينا وإخلاصا.

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