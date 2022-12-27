المقاولون العرب: خسرنا نقطتين أمام الزمالك.. وشوقي غريب أعاد الروح للفريق

أكد معتمد جمال المدرب العام للمقاولون العرب أن الموافقة على تدريب الذئاب مع شوقي غريب في الموسم الماضي كان مُخاطرة كبيرة.

قال معتمد جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مش أي حد يوافق على تدريب المقاولون في موقف السنة اللي فاتت وأي حد مكان كابتن شوقي غريب كان ممكن ميوافقش".

وأضاف: "شوقي غريب بث الروح داخل لاعبي المقاولون العرب، منذ الموسم الماضي".

وتابع: "تدريب المقاولون في الموسم الماضي كان مُخاطرة كبيرة".

وعن مواجهة الزمالك الأخيرة، قال: "احنا كنا عايزين نكسب الزمالك، كان ده هدفنا، والزمالك الشوط الأول مراحش نهائي على مرمانا، ومن وجهة نظري احنا خسرنا نقطتين".