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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تلغي قاعدة الحجر الصحي للمسافرين الوافدين

صدى البلد

قالت لجنة الصحة الوطنية ، يوم الاثنين ، إن الصين ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي اعتبارًا من 8 يناير ، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها ، التي تم إغلاقها إلى حد كبير منذ عام 2020.

وقالت هيئة الصحة في بيان إن إدارة الصين لـ كوفيد 19 ستنخفض أيضًا إلى الفئة B الأقل صرامة من المستوى الأعلى الحالي من الفئة A ، حيث أصبح المرض أقل ضراوة وسيتطور تدريجياً إلى عدوى تنفسية شائعة.

ثلاث سنوات من إجراءات عدم التسامح المطلق ، من إغلاق الحدود إلى عمليات الإغلاق المتكررة ، أضرت بالاقتصاد الصيني ، مما غذى الشهر الماضي أكبر عرض للاستياء العام في البر الرئيسي منذ تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في عام 2012.

لكن الصين اتخذت تحولًا مفاجئًا في سياستها هذا الشهر ، حيث أسقطت جميع القيود المحلية المتعلقة بفيروس كورونا تقريبًا في خطوة تركت المستشفيات في جميع أنحاء البلاد تكافح للتعامل مع موجة العدوى على مستوى البلاد.

وظلت المتطلبات الصارمة على المسافرين الوافدين سارية ، بما في ذلك خمسة أيام من الحجر الصحي الإلزامي في منشأة تشرف عليها الحكومة وثلاثة أيام أخرى من العزل في المنزل.

ستتم إزالة هذا القيد وواحد على عدد الركاب على الرحلات الدولية اعتبارًا من 8 يناير. ومع ذلك ، سيظل المسافرون الذين يدخلون الصين مضطرين للخضوع لاختبار PCR قبل 48 ساعة من المغادرة ، وفقًا لما قالته هيئة الصحة.

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