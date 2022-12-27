تهديد صريح لـ أوكرانيا .. لافروف: جيش روسيا سيتدخل في هذه الحالة

حذر سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أوكرانيا من موقف عدم تنفيذ مقترحات بلاده بشأن نزع السلاح، مهددا بتدخل الجيش الروسي.

وقال لافروف، وفقا لما نقلته عنه وكالة تاس الروسية، “إذا لم تنفذ كييف مقترحاتنا بشأن نزع السلاح فإن الجيش الروسي سيتكفل بذلك” .

وأضاف وزير الخارجية الروسي ، سيرجي لافروف ، في اجتماع عمل مع وسائل الإعلام في بلاده، إن الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة سيواجه قريبًا موقفًا تتفكك فيه قدرتهم على "توجيه'' الاقتصاد العالمي وسيتعين عليهم التفاوض، سواء أحبوا ذلك أم لا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي قائلا “في القريب العاجل، سنرى خيارات الغرب تتضاءل، والفرص المتاحة أمامهم لتوجيه الاقتصاد العالمي بالطريقة التي يريدونها؛ ستنخفض بشكل كبير، وسواء أرادوا ذلك أم لا ، سيتعين عليهم التفاوض”.

وحذر لافروف من ان نظام كييف يحاول جر الولايات المتحدة ودول الناتو إلى صراع مباشر مع روسيا.

وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على أن موسكو 'لن تلاحق الغرب'.

وواصل حديثه، “لقد قطعوا جميع العلاقات تقريبًا، لدينا أولئك الذين يجب تعزيز التعاون معهم - في الاقتصاد ، في المجال الاجتماعي والثقافي ، في الرياضة ، بعد كل شيء، سنركز على أولئك الذين لم يخذلونا أبدًا، والذين لدينا معهم في بعض الأحيان حققوا تنازلات صعبة للغاية، ولكن عندما تم تحقيقها، لم يخدع أحد أحدا، مع الغرب، كل شيء هو عكس ذلك تماما”.