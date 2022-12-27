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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس نقود أمام منازلهم.. هل هو بابا نويل؟

سكان بريطانيا يستيقظون
سكان بريطانيا يستيقظون على أكياس مال أمام منازلهم

سواء كانت شخصية عيد الميلاد الأسطورية بابا نويل حقيقية أو مزيفة، إلا أنها أصبحت بالفعل قصة حقيقية لسكان نوتنجهام بالمملكة المتحدة البريطانية.

 

فاعل خير مجهول

بعد أن قام فاعل خير مجهول بوضع مظاريفًا مليئة بالمال في صناديق بريد السكان، وفقًا لتقرير صحيفة مترو البريطانية.

في حين أن هوية الشخص لا تزال غير واضحة، إلا أن إحدى السكان لاحظت وجود سيارة غريبة متوقفة في الجوار تدعي أن من كانت بداخلها "فتاة"، وهي التي وضعت كيس المال في منزلها.

حدثت الواقعة في يوم 23 ديسمبر، حيث استلمت أسر عشوائية في حي كليفتون بمقاطعة نوتنجهام البريطانية المغلفات المملوءة بالنقود.

على ما يبدو، كانت المظاريف التي استلمتها العائلات مكتوب عليها عبارة "عمل عشوائي من اللطف"، وقد تألف كل ظرف من مبلغ ضخم قدره 100 جنيه إسترليني (ما يقرب من 3 آلاف جنيه مصري).

 

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