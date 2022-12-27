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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوتيريش: مستعدون للتوسط في قمة السلام بين أوكرانيا وروسيا

جويتريش
جويتريش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن استعداده للتوسط في قضية "قمة السلام" التي تدعو إليها أوكرانيا فقط، إذا وافقت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا.

وجاء ذلك حسبما قال مكتب جوتيريش، في تصريحات صحفية، في تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

وفي وقت سابق ، قال كوليبا إن أوكرانيا ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير/ شباط العام المقبل، يفضل أن تكون على منصة الأمم المتحدة مع الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.

وقال المكتب، "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف أن يتوسط".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إن روسيا لم تتبع أبدًا شروط الآخرين، بل تلتزم فقط بأهدافها الخاصة والمنطق الرزين.

الخارجية روسيا وزير الخارجية الأمم المتحدة أوكرانيا انطونيو جوتيريش

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