أخبار التكنولوجيا| زلزال الهواتف الذكية القادم.. كل التفاصيل عن OnePlus 11.. نوبيا تطلق رسميا أسطورتها Red Magic 8 Pro

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



لفترة طويلة ظل نظام iOS الخاص بهواتف آيفون نظاما شديد الإنغلاق، إلا أن أطلقت شركة آبل نظام تشغيل iOS 14 منذ سنتين، والذي بدوره جلب بعض التسهيلات وأتاح استخدام تطبيقات جوجل وبعض التطبيقات الأخرى بسهولة، ومع الوقت في الأنظمة الأحدث أتاحت الشركة استخدام متصفح Google Chrome و Gmail كتطبيقات افتراضية.



أعلنت شركة Nubia الصينية رسميا إطلاق سلسلة هواتفها من الفئة الرادة Red Magic 8 والتي تحتوي على هاتفي Red Magic 8 Pro، وRed Magic 8 Pro Plus ، حيث جاءت الهواتف بمواصفات قياسية أبرزها الحصول على أفضل معالجات الأندرويد.



يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger لحذف رسائلهم المهمة عن طريق الخطأ ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة كبيرة لهم، حيث لا يسمح تطبيق فيسبوك ماسنجر باسترجاع الرسائل مرة أخرى بعد حذفها.



منذ فترة، أفادت عدة تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعاني من مشكلة كبيرة بسبب انخفاض كبير في مبيعات هاتف iPhone 14 Plus ، والذي جاء كبديل لهاتف iPhone mini صغير الحجم ، الأمر الذي اضطر الشركة لخفض إنتاجه لدرجة أن الشحنات الخاصة بشاشة الهاتف اقتربت من الصفر.



تسبب مجتمعات الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp إزعاجا كبيرا للمستخدمين بسبب احتوائها على عدد كبير من الأعضاء الذين يقومون بإرسال العديد من الصور ومقاطع الفيديو وعشرات الرسائل بشكل يومي.



كشفت تسريبات جديدة عن موعد إطلاق هاتف OnePlus 11 الرائد من شركة وان بلس الصينية، والمتوقع أن يحدث ضجة كبيرة في الأسواق العالمية، حيث سيتنافس الهاتف مع هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S23 ، وكذلك هواتف شاومي Xiaomi 13 .



تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق سلسلة الفلاجشيب Samsung Galaxy S23 ، لذلك تظهر تسريبات مختلفة بشأن هذه الهواتف الرائدة القادمة. ولحسن الحظ كشف تقرير جديد عن بعض التفاصيل حول السلسلة المنتظرة.



استطاع هاتف آيفون 11 النجاح بسهولة مطلقة منذ أول ظهور رسمي، بعدما حل المعادلة الصعبة التى تجمع بين المواصفات القوية والسعر المنخفض، وبالتالي تقتني iPhone 11 بنصف سعره من الولايات المتحدة الأمريكية.



أطلقت شركة "فيفو" Vivo رسميًا سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Vivo S16 الجديدة وهي من ثلاثة إصدارات تتفاوت في السعر والإمكانيات، Vivo S16 و Vivo S16 Pro و Vivo S16e ، كل منها بنطاق سعري مختلف ولأنواع استخدام مختلفة تناسب شرائح متعددة من المستخدمين، إذا السؤال الذي يطرح نفسه، أيهما أفضل بالنسبة لك؟ يحتار الكثير من الناس في اختيار الهاتف المناسب لهم سواء من ناحية الإمكانيات أو السعر.