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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| زلزال الهواتف الذكية القادم.. كل التفاصيل عن OnePlus 11.. نوبيا تطلق رسميا أسطورتها Red Magic 8 Pro

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كيف يمكنك تخصيص Google Maps على هاتفك الآيفون كتطبيق افتراضي؟


لفترة طويلة ظل نظام iOS  الخاص بهواتف آيفون نظاما شديد الإنغلاق، إلا أن أطلقت شركة آبل نظام تشغيل  iOS 14 منذ سنتين، والذي بدوره جلب بعض التسهيلات وأتاح استخدام تطبيقات جوجل وبعض التطبيقات الأخرى بسهولة، ومع الوقت في الأنظمة الأحدث أتاحت الشركة استخدام متصفح Google Chrome و Gmail كتطبيقات افتراضية.

 

نوبيا تطلق رسميا أسطورتها الجديدة Red Magic 8 Pro بمواصفات خارقة


أعلنت شركة Nubia الصينية رسميا إطلاق سلسلة هواتفها من الفئة الرادة Red Magic 8 والتي تحتوي على هاتفي Red Magic 8 Pro، وRed Magic 8 Pro Plus ، حيث جاءت الهواتف بمواصفات قياسية أبرزها الحصول على أفضل معالجات الأندرويد.

 

بخطوات بسيطة.. كيف تستعيد رسائل فيسبوك ماسنجر المحذوفة؟


يتعرض الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger  لحذف رسائلهم المهمة عن طريق الخطأ ، الأمر الذي قد يسبب مشكلة كبيرة لهم، حيث لا يسمح تطبيق فيسبوك ماسنجر باسترجاع الرسائل مرة أخرى بعد حذفها.

 

لا تشتريه.. هذا الهاتف هو الأغلى ثمنا وأقل قيمة في 2022 | تفاصيل


منذ فترة، أفادت عدة تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعاني من مشكلة كبيرة بسبب انخفاض كبير في مبيعات هاتف iPhone 14 Plus ، والذي جاء كبديل لهاتف iPhone mini صغير الحجم ، الأمر الذي اضطر الشركة لخفض إنتاجه لدرجة أن الشحنات الخاصة بشاشة الهاتف اقتربت من الصفر.  

 

ابعد عن القلق.. تخلص من إزعاج واتساب WhatsApp بهذه الخطوات


تسبب مجتمعات الدردشة في تطبيق واتساب WhatsApp إزعاجا كبيرا للمستخدمين بسبب احتوائها على عدد كبير من الأعضاء الذين يقومون بإرسال العديد من الصور ومقاطع الفيديو وعشرات الرسائل بشكل يومي.

 

زلزال الهواتف الذكية القادم.. كل التفاصيل عن OnePlus 11


كشفت تسريبات جديدة عن موعد إطلاق هاتف OnePlus 11 الرائد من شركة وان بلس الصينية، والمتوقع أن يحدث ضجة كبيرة في الأسواق العالمية، حيث سيتنافس الهاتف مع هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S23 ، وكذلك هواتف شاومي Xiaomi 13 .

 

اعرف مواصفات أفضل هواتف سامسونج في 2023


تقترب شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إطلاق سلسلة الفلاجشيب Samsung Galaxy S23 ، لذلك تظهر تسريبات مختلفة بشأن هذه الهواتف  الرائدة القادمة.  ولحسن الحظ كشف تقرير جديد عن بعض التفاصيل حول السلسلة المنتظرة.

 

نصف الثمن.. آيفون 11 بـ 9700 جنيه فقط


استطاع هاتف آيفون 11 النجاح بسهولة مطلقة منذ أول ظهور رسمي، بعدما حل المعادلة الصعبة التى تجمع بين المواصفات القوية والسعر المنخفض، وبالتالي تقتني iPhone 11 بنصف سعره من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

أيهما أفضل بالنسبة لك؟.. قارن بين عائلة هواتف فيفو S16 المختلفة


أطلقت شركة "فيفو" Vivo رسميًا سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Vivo S16 الجديدة وهي من ثلاثة إصدارات تتفاوت في السعر والإمكانيات،  Vivo S16  و Vivo S16 Pro و Vivo S16e ، كل منها بنطاق سعري مختلف ولأنواع استخدام مختلفة تناسب شرائح متعددة من المستخدمين، إذا السؤال الذي يطرح نفسه، أيهما أفضل بالنسبة لك؟ يحتار الكثير من الناس في اختيار الهاتف المناسب لهم سواء من ناحية الإمكانيات أو السعر.

 

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