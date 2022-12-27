محافظ دمياط تتابع تنفيذ شبكات المرافق والطرق لمشروع تطوير عواصم المدن برأس البر

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والمهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، اجتماعًا بحثا خلاله موقف تنفيذ شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن الذى يجرى تنفيذه بمدينة رأس البر.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بهذا الملف لتغذية المشروع بالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والاتصالات و تحديد المسارات الخاصة بتلك الشبكات، وكذلك بحث آلية تنفيذ محاور و شبكات طرق رئيسية تربط بين المشروع و منطقة الجربى ، وذلك وفقًا لما تم اعداده من دراسات شاملة فى هذا الخصوص..

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص جميع الجهات على التنسيق المستمر لتلافى جميع العقبات لتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد ، وذلك لتحقيق الرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى الذى اطلقته الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل، وأيضا تعزيز الاستفادة من الأراضي وتوفير وحدات سكنية ،مشيرة إلى أن المشروع يجرى بموقعين الأول على مساحة 60 فدانا تتضمن 96 عمارة ومنشآت خدمية، والأخرى على مساحة 72 فدانا تشتغل على 143 عمارة سكنية ومنشآت خدمية.