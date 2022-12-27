الصحف تبرز افتتاح السيسي مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة اليوم الثلاثاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبو رواش" في محافظة الجيزة، إضافة إلى الشأن المحلي.



واهتمت الصحف بنقل وقائع حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.



من جانبها.. كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "الرئيس يفتتح عدة مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية في أبو رواش" أن الرئيس السيسي أكد - خلال كلمته في افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة - أن البنوك المصرية ستغطي الاعتمادات المالية المطلوبة لتأمين الإفراج عن بعض البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أهمية الانتهاء سريعًا من الإفراج عن البضائع بالمواني، لافتا إلى أن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار الصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو4 أيام.



من ناحيتها، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بالتواجد خلال إطلاق القوافل والبضائع والمنتجات الموجودة في الموانئ، قائلا: "ارجو وإحنا بنعلن ده.. إننا نكون موجودين وقت إطلاق القوافل والإفراج عنها، ونقول بيانات أكثر للناس"، مؤكدا أن الدولة سعت لإنتاج بعض الصناعات الإستراتيجية كالكلور والغازات الطبية لتوفير الاحتياجات المحلية، مضيفًا أن الغازات الطبية في مصر كانت تكفي إلا أن تحدي انتشار فيروس كورونا جعلنا في حاجة للمزيد، الأمر الذي دفع للتوجه لإنشاء مصانع لإنتاج هذه الغازات، مؤكدًا أن افتتاح هذه المصانع يجعلنا قادرين على مواجهة التطور الطبي الذي من الممكن أن يحدث خلال السنوات القادمة.



وأوضحت أن الرئيس تحدث مع اللواء دكتور إيهاب عبدالسميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حول مصانع الكلور التي تنفذها الشركة، مشيرا إلى أنه ناقش مع وزير البترول موضوع (الصودا آش) لافتا إلى أن مصنع الأسمدة الأزوتية كان المفروض يبقى في شهر 12 مع الـ 6 مصانع بتوع السخنة، لكن نتيجة الظروف الدولية تم تأخيرها، مؤكدا أنه خلال شهر أو اتنين أو تلاتة سيتم إدخال 700 ألف طن أسمدة أزوتية.



وذكرت (الأهرام) أن الرئيس أشار إلى أن الدولة حرصت على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وتلك التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على الدولار، مؤكدا ضرورة تكاتف جميع المصريين خلال الفترة الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم.



كما دعا الرئيس السيسي إلى التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، مؤكدا حرصه على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب، مستشهدا بصندوق وزارة الصحة والسكان الذي أنشئ لتمويل المشروعات ورفع كفاءة المستشفيات في ضوء الارتفاع في معدلات الطلب والتكلفة في قطاع الصحة، إلى جانب صندوق وزارة الإسكان الذي يتم من خلاله توفير السيولة لإنشاء مليون وحدة سكنية سنويا.



وقالت إن الرئيس أوضح أن الخطأ الذي حدث خلال تناول موضوع صندوق قناة السويس خلال الفترة الماضية تمثل في عدم إعطاء الفرصة لرجال الصحافة والإعلام لشرح الأمر بالتفصيل، قبل إحالته للبرلمان، وذلك حتى يطمئن المواطن على عدم حدوث أية أخطاء في المستقبل، مشددا على أهمية وجود أوعية ادخارية للوزارات والهيئات المختلفة حتى تستطيع تطوير نفسها، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية.



وأوضحت أن الرئيس، وجه في تعقيبه على وزير العدل المستشار عمر مروان، بضرورة إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وتساءل عما إذا كان قد تم أخذ رأي جميع الجهات المعنية بالموافقة بشأن مشروع القانون؟ لافتا إلى أنه تم تخصيص صندوق لرعاية الأسرة في الأوقات الحرجة حال حدوث خلافات أسرية وتوفير المصروفات اللازمة للأبناء، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاهل نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين حديثا على الزواج وحتى نطمئن على الزوجين، مشددا على أنه يسعى لعمل مسار يتم من خلال تصويب الأخطاء وعدم تجاهل التقارير الطبية، لأن ذلك سيعد ظلما للزوجين.



كما وجه الرئيس الشكر والتقدير لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والعاملين في مصنع الكيماويات الوسيطة، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى مزيد من الجهد لتوفير المنتجات التى تحتاجها الدولة عن طريق التخصصات الموجودة بالشركة، سواء في مجالات الأسمدة أوالكلور وغيرهما.



وتحت عنوان"لفتة إنسانية من الرئيس.. أوقف موكبه.. أدار حوارًا مع مسنة..ووجه بتلبية احتياجاتها" قالت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي وجه بتلبية كافة احتياجات سيدة مسنة جالسة على أحد الأرصفة، وذلك بعدما أدار حوارا معها، عقب إيقاف موكبه، موضحة أن الرئيس تعهد بتنفيذ كل متطلباتها، معربا عن تشرفه بمقابلتها.



ونشرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان، مدبولي:"الإفراج عن بضائع في الموانئ بـ5 مليارات دولار" أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 5 مليارات دولار منذ مطلع ديسمبر وحتى الـ23 من الشهر نفسه، موضحا أن إجمالي قيمة البضائع الموجودة في الموانئ بلغ 15 مليار دولار.



كما أضاف مدبولي، "أن إجمالي البضائع في الموانئ تراوح ما بين 15 إلى 16 مليار دولار بضائع وهذا الرقم فعلا كان موجودا حتى آخر نوفمبر الماضي، ولكننا عملنا مع البنك المركزي ومع جميع البنوك على تأمين الإفراج عن أكبر حجم من هذه البضائع على مدار الشهر".



عسكريا، كتبت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "وزير الدفاع يشهد تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج" أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية.



وأوضحت الصحيفة أن حفل التخرج يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكرى المصرى بالخارج، موضحة أن المراسم بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الدبلوماسية العسكرية المصرية، أعقبها كلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريراً مفصلاً لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكرى لسنة 2023/2022، كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول مراحل عملية التأهيل للعناصر التي تم اختيارها؛ ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، كما قام أعضاء التمثيل الدبلوماسي العسكرى الجدد بأداء قسم الولاء.



ونقلت (الأخبار) كلمة اللواء أ.ح محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، والتي قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيراً إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.



كما تناولت كلمة الفريق أول محمد زكي التي نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب وطالبهم بمواصلة الإطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يُكلف به من مهام مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقاً لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة؛ نظراً لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.

وفي الشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أكد - خلال لقائه مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة - أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك وصولا لتحسين عملية إدارة موارد الدولة المائية.



واوضحت أنه - خلال اللقاء - استعرض الدكتور هاني سويلم، الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل الترع فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى دور هذا المشروع في الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم العائد منها.



كما تناول وزير الري موقف خطة تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، كما أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب الدولة، وما تتيحه من تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات في هذا الشأن.. كما أشار رئيس الوزراء، إلى أهمية أن تكون هناك خطة تنفيذية متكاملة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تخفيض فاتورة الدعم التى يتم تحملها من خلال ميزانية الدولة.



وخلال لقائه مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق، ذكرت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع توافر السلع والاستعداد لرمضان" أن مدبولي، أكد أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لملف توافر السلع في الأسواق في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين، وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.



وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.



وتحت عنوان "رئيس اقتصادية قناة السويس:مزيد من التعاون مع الصين في تصنيع الوقود الأخضر توطين صناعة المستلزمات الطبية والمادة الفعالة للأدوية" نقلت صحيفة (الجمهورية) عن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، القول:"نستهدف المزيد من التعاون مع الصين في مجال تصنيع الوقود الأخضر والصناعات المكملة له من توربينات رياح وألواح للطاقة الشمسية، وذلك خلال تفقده لعدد من المشروعات داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا - مصر) في إطار تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية وشركاء النجاح من مستثمرين ومطورين صناعيين.

كما نقلت عن تشانغ يي شيانغ العضو المنتدب للشركة القول "سعيد بمدى الدعم الذي تلقاه الشركة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات يعمل داخل نطاق (تيدا - مصر) في قطاع المعدات البترولية، كما لديها أيضاً 4 صناعات قائمة المستلزمات مواد البناء على رأسها مصنع جوشي لإنتاج الفايبر جلاس، الذي تم افتتاح التشغيل التجريبي للخط الثالث له منذ أيام.