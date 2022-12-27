أوكرانيا تسعى لعقد قمة سلام في الأمم المتحدة فبراير 2023 بحضور جوتيريش

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كولبيا، أن بلاده تسعى لعقد قمة للسلام خلال شهر فبراير 2023.

وقال الوزير كولبيا، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنه يفضل انعقادها في "الأمم المتحدة"، وبحضور أمينها العام أنطونيو جوتيريش، والذي وصفه بالمفاوض والوسيط الفعال.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد مستمر مع بقاء ما يقرب من تسعة ملايين شخص بدون كهرباء.

وأضاف أن عمال الكهرباء الذين قاموا بإصلاح الشبكة الكهربائية بسبب بعض الهجمات الروسية المتكررة، قد أعادوا توصيل الكهرباء إلى العديد من الأشخاص خلال أعياد الميلاد، ولكن المشاكل مازالت قائمة.