إيمان العاصي تحتفل بالعام الجديد من منزلها| شاهد

تألقت الفنانة ايمان العاصي بلوك أنيق، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واحتفلت بأجواء الكريسماس من منزلها، وزينت شجرة رأس السنة بالأضواء والأجراس، وارتدت فستاناً أسود قصير يبرز جمالها.

يذكر أن أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس"، وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.



فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.