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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: 9 ملايين أوكراني ما زالوا بدون مصدر طاقة

صدى البلد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء أن حوالي 9 ملايين شخص في مناطق مختلفة من أوكرانيا يعيشون بدون إمدادات الطاقة.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن زيلينسكي قوله : "بالطبع، لا يزال هناك نقص في الإمدادات، انقطاع التيار مستمر، اعتبارا من مساء أمس، انقطعت الكهرباء عن حوالي 9 ملايين شخص في مناطق مختلفة من أوكرانيا، لكن عدد ومدة الانقطاعات لا يزالان يتناقصان تدريجيا مع جهود الفرق المعنية".
وأضاف أنه عقد اجتماعا خاص مع المسؤولين الحكوميين بشأن الأوضاع في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، قائلا "نستعد للعام المقبل وليس فقط لأشهر الشتاء، هناك تهديدات علينا القضاء عليها، هناك خطوات يجب اتخاذها".
وكانت تقارير قد ذكرت أنه منذ 10 أكتوبر الماضي، استخدمت القوات الروسية أكثر من 1000 صاروخ وطائرة بدون طيار لاستهداف مواقع الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي كل ساعة وفي حالات الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الطاقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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