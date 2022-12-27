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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بما بشر النبي فاعل الخير وداعي الناس إليه .. الأزهر العالمي يجيب

صدى البلد

حفز الإسلام على فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، وبشر من فعل ذلك ودعا الناس إليه بالأجر العظيم والفلاح، والله سبحانه وتعالى وصف الذين يدعون إلى الخير والهدى بأنهم من المفلحين، حيث قال عز وجل “وَلْتَكُن مّنْكُمْ أُمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلََئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ”.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن النبي رغبنا في فعل الخيرات ودعوة الناس اليها وبشر من يفعل ذلك بالثوالب العظيم، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: « مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».[أخرجه مسلم].

وأضاف مركز الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث أن من يدعو الناس إلى طريق الهداية والخير؛ له من الأجر مثل أجور من اقتدوا به واستجابوا له، دون أن يَنقص من أجورهم شيئا، وهذه بشرى عظيمة.

وأشار إلى أن سيدنا رسول الله ﷺ حذرنا من دعوة الناس إلى ما لا ينفعهم في الحال، ويُصلحهم في المآل، موضِّحًا أن من يفعل ذلك عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، دون أن ينقص من آثامهم شيء.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر طريق الهداية والخير

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