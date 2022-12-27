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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أطول فترة إصابة بكورونا.. مريض يظل 3 سنوات في المستشفى بحالة خطرة

صدى البلد

3 سنوات دون انقطاع وهو يعيش على سرير المرض بـ فيروس كورونا المستجد تحسن بسيط ولكنه غير مبشر بخروجه من حربه مع الفيروس الذي غزا العالم في 2020، ليتصدر بذلك قائمة أطول فترة مرض بـ فيروس كورونا.

يقضى مريض كوفيد-19 أطول فترة في المستشفى في بريطانيا، حيث يمر عيد الميلاد الثالث  وهو بعيدًا عن عائلته، بينما  يأمل شقيقه التوأم في عودة أخيه إلى المنزل هذا العام.

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أصيب "ستيف لافينيير" البالغ من العمر 59 عامًا ، وشقيقه التوأم بوبي ، وكلاهما منسق موسيقى دي جي شهير في لندن ، بالفيروس في مارس 2020 بعد أن لعبوا حفلة في مدريد وتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

بينما تم إخراج بوبي من جهاز التنفس الصناعي بعد سبعة أيام واستغرق شهرين للتعافي من الفيروس ، عانى ستيف من فشل أعضاء متعددة والتهاب في الدماغ ولا يزال في المستشفى. لا يستطيع المشي ويجب إطعامه من خلال أنبوب.


على الرغم من أن ستيف قضى ما يقرب من ثلاث سنوات في المستشفى ويحتاج إلى رعاية على مدار الساعة ، يقول بوبي إن مرونة أخيه هي "معجزة" وأن "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح".

تم نقل ستيف إلى المستشفى مصاب بـ كورونا بعد ثلاثة أيام فقط من قيام رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون بإغلاق المملكة المتحدة لأول مرة.

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وضع المسعفون ستيف في غيبوبة مستحثة طبيًا وعانى من حالة عصبية نادرة تسمى التهاب بيضاء الدماغ النزفي الحاد (AHLE).

يدعي بوبي أن الأشخاص الذين لديهم AHLE  وهي حالة مرضية نادرة لا ينجون عادة لمدة أسبوع من الفيروس، ويعتقد أنها معجزة لا يزال شقيقه على قيد الحياة.

تعرف الأسرة أن الأمور قد تكون أسوأ بكثير وهي متفائلة بأنها ستعيد ستيف إلى المنزل هذا العام، وقال بوبي: "روحه لا تزال هنا ، أعلم أنه لا يزال بإمكانه سماعنا ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادته إلى المنزل".

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