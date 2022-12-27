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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين ترفع القيود المتعلقة بكوفيد-19 على القادمين من الخارج

صدى البلد

أن الصين يرتفع القيود المتعلقة بكوفيد 19 للقادمين من الخارج، وستلغي اختبارات الحمض النووي، اعتبارا من 8 يناير المقبل.
وقال الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية اليوم - إنه "من الأفضل للمسافرين القادمين إلى الصين إجراء اختبار الحمض النووي في غضون 48 ساعة قبل مغادرتهم، ويُنصح الأشخاص الذين تأتي نتائجهم للاختبار إيجابية بتأجيل رحلاتهم حتى تكون نتائجهم للاختبار سلبية".
وأضافت أنه "ليس من الضروري للمسافرين التقدم بطلب للحصول على رمز صحي من البعثات الدبلوماسية والقنصليات الصينية، وسيعلنون عن حالتهم الصحية من خلال ملء نموذج الإعلان الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية"، وفقا للبيان.
وأوضح البيان أن مَن يفصحون عن حالة صحية غير طبيعية أو أعراض حمى سيتلقون اختبار المستضدات في الجمارك، مضيفا أنه سيتم نصحهم بالعزل الذاتي في المنزل حتى الشفاء أو العلاج في المستشفى، حسب ظروفهم الصحية. 

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