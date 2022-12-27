تجديد حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة في القليوبية

جدد قاضي المعارضات بالخانكة بالقليوبية حبس عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مُراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بتكوين عاطلين تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة؛ تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط “ع. إ”، وشهرته “مانجا”، 25 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"إ. ج"، وشهرته “جيمي”، 35 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة المركز، وبحوزتهما نحو 3 كيلو جرامات من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وسلاح ناري بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط؛ أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما الآثمة، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما وإرسال عينة من المُخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.