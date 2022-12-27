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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اتحبست جوه العربية.. شابة تلقى مصرعها بطريقة مأساوية بسبب العاصفة الثلجية بنيويورك

صدى البلد

تعيش العديد من الدول موجة صقيع شديدة تسفر عنها ضحايا ووفيات بطرق مأساوية للغاية، فقد توفيت شابة تبلغ من العمر 22 عامًا وسط عاصفة شتوية تاريخية في بوفالو بنيويورك أثناء انتظارها في سيارتها.

توفيت الشابة "أنديل تايلور" في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تقطعت السبل بسيارتها في الثلج بعد ظهر يوم الجمعة أثناء قيادتها للمنزل من العمل.

أرسلت تايلور لعائلتها مقطع فيديو أخيرًا من داخل سيارتها في اليوم السابق لاكتشاف وفاتها مما تعتقد والدتها أنه تسمم بأول أكسيد الكربون وليس انخفاض حرارة الجسم ، على الرغم من عدم الكشف عن سبب الوفاة بعد.


وأظهرت سيارتها عالقة في الثلج بينما هبت رياح مخيفة في الخارج بعد منتصف ليل السبت بقليل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أثار مقطع الفيديو نداءات يائسة من أصدقائها وعائلتها الذين توسلوا إلى الغرباء للمساعدة في تحديد مكان المفقودة ، والتي تم العثور عليها في نهاية المطاف بعد ظهر يوم السبت.

تحدثت والدة الشابة البالغة من العمر 22 عامًا وأختها مع WCOS في ولاية كارولينا الشمالية حول معاناة تلقي الفيديو المرعب والانتظار بعد ذلك، وقالوا بإنها حبست داخل سيارتها  بسبب العاصفة المرعبة.

 

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