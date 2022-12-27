لجميع الفئات.. تعرف على خدمات "دوار العمدة" ضمن حياة كريمة

أكدت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات و البحوث بقصور الثقافة، أن هناك نشاطًا في حياة كريمة يسمى "ط دوار العمدة"، مضيفة أن دوار العمدة هو الذي يجتمع به جميع أهل البلد، من الكبار و الشباب، و الأطفال و السيدات.

الآثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية



وأضافت حنان موسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن نشاط دوار العمدة يضم عدة ورش ، تناسب جميع الفئات، مثل: ورشة الخيامية للسيدات، وورش لاكتشاف مواهب الأطفال، وورش للتوعية بالآثار السلبية للمخدرات و التدخين.

وتابعت:" أي حاجه بنقدمها ليها هدف و رسالة عايزين نوصلها، حتى لو كان عرض للأطفال بالعرائس"

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للدراسات و البحوث بقصور الثقافة إلى، أنه من أهم القضايا التي يتم مناقشتها، هي القضية السكانية، و الأثار السلبية المترتبة على الزيادة السكانية، عدم الشعور بالتنمية الكاملة نتيجة زيادة السكان.