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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو إيران إلى الإفراج غير المشروط عن جميع المحتجين المحتجزين

صدى البلد

حثت الولايات المتحدة السلطات الإيرانية على الإفراج غير المشروط عن جميع الأشخاص المسجونين لمشاركتهم في احتجاجات ضد الحكومة.
وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي اليوم /الثلاثاء/ "ندعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء في إيران لممارسة حرياتهم بشكل سلمي"وأن المجتمع الدولي يواصل دعم "المرأة الإيرانية الشجاعة" بطرد إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.
يشار إلى أنه في 14 ديسمبر تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قرارًا بمبادرة أمريكية ،لاستبعاد إيران من لجنة وضع المرأة بسبب قمع الحكومة للاحتجاجات الجماهيرية والانتهاكات المزعومة لحقوق المرأة، وبلغ عدد الأصوات المؤيدة 29 صوتا مقابل 8 فيما امتنع 16 عن التصويت . 
واندلعت أعمال شغب عنيفة في إيران في منتصف سبتمبر الماضي احتجاجا على وفاة الفتاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي توفيت أثناء احتجازها لدى الشرطة بعد اعتقالها لارتدائها حجابًا "غير لائق"، واتهم العديد من المواطنين الإيرانيين السلطات بالتسبب في وفاة أميني، زاعمين أن الضباط ضربوها على رأسها أثناء الاستجواب.

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