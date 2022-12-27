ليتوانيا توجه دعوة إلى الرئيس الأوكراني لتسلم "جائزة الحرية"

وجه البرلمان الليتواني دعوة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحضور إلى فيلنيوس الشهر المقبل لتسلم "جائزة الحرية ".

وقالت رئيس البرلمان فيكتوريا سيماليت نيلسون: "لقد أرسلنا بالفعل دعوة رسمية، وسنرى في 13 يناير قراره".

وأضافت: "على ما يبدو، ليس من الواقع أن نتوقع حضوره"، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.

وأنشأ البرلمان الليتواني "جائزة الحرية" في عام 2011 لتكريم الأفراد والمنظمات لإنجازاتهم ومساهمتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان ، وتطوير الديمقراطية ، وتعزيز التعاون الدولي من أجل قضية تقرير المصير وسيادة الدولة لدول أوروبا الشرقية والوسطى.

وأوضحت نيلسون أن جائزة هذا العام مُنحت "لمزايا السيد زيلينسكي والأمة الأوكرانية في الكفاح من أجل الاستقلال والحرية والديمقراطية في مواجهة العدوان الروسي".

وتقدم الجائزة، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف يورو، كل عام في 13 يناير، عندما تحتفل ليتوانيا بيوم المدافعين عن الحرية.