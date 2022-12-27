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رئيس التحرير
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أخبار العالم

ولي العهد الأردني يشهد تمرينًا عسكريًا تعبويًا أردنيًا إماراتيًا مشتركًا في أبوظبي

صدى البلد

شهد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، تمرينا عسكريا تعبويا أردنيا إماراتيا مشتركا، نُفّذ في أحد ميادين التدريب في أبوظبي.
وشاركت في التمرين إحدى سرايا كتيبة المدرعات/2 الملكية التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى في القوات المسلحة الأردنية، والتي يخدم ولي العهد فيها مساعدا لقائد سرية دبابات.
ويهدف التمرين، الذي اشتمل على هجوم مدبر نهاري لسريه دبابات زايد (اللوكليرك)، إلى تنمية القدرات والمهارات القتالية للمشاركين، وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في مختلف الظروف والأوقات.
واستمع ولي العهد الأردني إلى إيجاز، بحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قدمه القائمون على التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي سيناريوهات هجومية لتدريب المشاركين على مختلف المستويات من التخطيط وآلية التنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأظهر المشاركون في التمرين مستوى متميزا وكفاءة عالية واحترافية في التنفيذ.

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