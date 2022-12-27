تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل .. البحوث الزراعية توضح

قال شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن المزارعين أصبح لديهم وعي بالتغيرات المناخية والطقس، موضحا: هذه أجواء مثالية لزراعة المحاصيل الحقلية مثل القمح والفول والبصل التي تنمو شتويا.

وحذر “شاكر أبوالمعاطي” خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي” من الطقس المتطرف والشاذ بالنسبة لبعض المحاصيل مثل البطاطس والطماطم، متابعا: تلك المحاصيل صيفية ولكنها تنمو في الوقت الحالي و تكون حدة تأثير الطقس المتطرف عليها كبيرة.

وأكمل: يجب على المزارع الاستعداد لتلك التقلبات من خلال تجهيز الأرض وتصليحها بشكل جيد، وكذلك الأمر للصرف الصحي، منوها ب أن الأراضي الرملية تكون درجة حرارة التربة باردة، ومن المهم تشغيل الري في الصباح الباكر والمساء.

واسترسل: هناك وسائل لحماية وتدفئة النباتات في درجة الحرارة المنخفضة، من خلال استخدام عيدان الذرة القديمة كـ تدفئة.

ولفت إلى أن المركز يتواصل بشكل مستمر مع المزارعين لتحديد حالة الطقس، منوها بأن الدولة تعمل على إنتاج نباتات تتحمل التقلبات الطقسية والمناخية.



