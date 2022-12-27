عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسام زكي: الجامعة العربية تدعم مساعي تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا

صدى البلد

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة تقف داعمة لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها السفير حسام زكي عقب اختتام زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي للجامعة العربية اليوم ولقائه بالسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة والمندوبين الدائمين للدول العربية.
ونوه الأمين العام المساعد للجامعة العربية بجهود المجلس الرئاسي الليبي ورئيسه لرأب الصدع في البلاد ، مشيراً إلى أن الافكار التي طرحها رئيس المجلس خلال لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين، تصب في اتجاه واحد وهو كيفية تسوية النقاط الخلافية الموجودة حالياً والتي تحول دون تقدم الوضع السياسي إلى عقد انتخابات في ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل كامل.
وقال " نأمل أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود لتحقيق جمع شمل الليبيين".
وأضاف كلنا نعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها ومنع الإزدواجية ولتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب، مشيرا إلى أن هذه الأهداف النبيلة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي وأيضا رجال شرفاء في ليبيا وفي مقدمتهم المجلس الرئاسي الذي يسعى بتحركاته إلى تحقيق الأهداف التي نتحدث عنها.
وقال إن الأمين العام وعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال لقائهما بأن تقف الجامعة العربية داعمة لكل المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

عارية مع 3 رجال.. يسر حضرت من العاصمة لممارسة الرزيلة بأسيوط|تفاصيل

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

أحمد شوبير: كهربا يتلقى صدمة جديدة من فيفا.. شاهد

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

ترشيحاتنا

وصلة تعنيف من كولر لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

الفتايين كتير.. تعليق صادم من خالد الغندور بعد إيقاف كهربا 6 أشهر جديدة

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

الجمارك والصناعة تخططان لمعاقبة المستوردين المتورطين في الاضرار بالاقتصاد القومي

بالتعاون بين مؤسسة أبو العينين والتحالف الوطني| 16 قافلة لـ "ستر وعافية" تنشر البهجة في قرى مصر.. توزيع مواد غذائية وملابس وبطاطين وخدمات طبية مجانية

شعبة الجمارك: الإفراج عن 60% من البضائع.. وننتظر المزيد للحفاظ على استقرار السوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزغاريد.. بشرى وعبير صبري تشاركان أشرف زكي افتتاح دار للمسنين لرعاية الفنانين

أشرف زكي يفتتح دار مسنين لكبار الفنانين I بث مباشر

سوق المستعمل.. أسعار كيا سبورتاج موديل 2016 في السوق السعودية

على وضعى.. أول تعليق من أحمد الفيشاوى بعد صورة مثيرة مع رانيا يوسف

فيديو

ما علاقتها بـ عمرو دياب| نيكول سعفان زوجة طارق العريان الجديدة.. فيديوجراف

كأس العام وشيرين عبد الوهاب.. أحداث فنية فى أغنية «سنة بينا عدت»

بالزغاريد.. بشرى وعبير صبري تشاركان أشرف زكي افتتاح دار للمسنين لرعاية الفنانين

مصر تتعرض لمرتفع سيبيري شديد البرودة.. توقعات حالة طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

اﻟﻤﺰﻳﺪ