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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل وبن يوسف دكة.. جونياس يعلن تشكيل بيراميدز أمام الإتحاد السكندري

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمد الشيبي - محمد صادق - هشام محمد - محمود دونجا - كريم حافظ - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - إبراهيم عادل

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